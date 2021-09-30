Модель Жозефин Скривер снялась для турецкого глянца Harper's Bazaar: впечатляющие фото

28-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер снялась в роскошной фотосессии для турецкого издания Harper's Bazaar. Манекенщица поразила сеть стильными образами, которые примерила для фотосессии.

Знаменитость стала главной героиней октябрьского номера. Съемка состоялась на крыше отеля The Ritz-Carlton, с которого открывается живописный вид на Стамбул и пролив Босфор, в самом центре города.

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"Я, собственно, сейчас собираюсь на самолет в Перу, когда разговариваю с вами. Спонтанность очень важна в жизни. Прислушайтесь к своему сердцу и не думайте слишком много", – отметила Жозефин Скривер в интервью изданию.

На обложке глянца Жозефин позирует в черном сетчатом топе на замке, надев сверху леопардовую рубашку.



Обложка глянца с Жозефин Скривер / Фото из инстаграма

Для фотосъемки модель примерила черное платье, которое сочетала с сапогами на массивной подошве и каблуках. Также она надела голубую кожаную рубашку в паре с мини-шортами, лосины и куртку от Moncler, молочные сапоги от Botega Venetta и желтое стильное платье с длинными рукавами и открытой талией.

Перед камерами скандинавская красавица позировала с легкой укладкой на волосах. Визажисты накрасили веки золотистыми тенями, а губы – коричневой помадой.

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма

Фотосессия Жозефин Скривер для октябрьского номера / Фото из инстаграма