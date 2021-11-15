Модель Victoria's Secret Жасмин Тукс поразила платьем от ливанского дизайнера: эффектные фото

Американская модель Жасмин Тукс пришла со своим мужем, менеджером компании Snapchat Хуаном Давидом Борреро, на благотворительный вечер Baby2Baby в роскошном платье от ливанского модельера Зухаира Мурада.

"Ангела" бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс не часто можно увидеть на светских мероприятиях, впрочем, модель вместе с мужем прибыла на десятый юбилейный благотворительный вечер Baby2Baby. Эта организация собирает средства для американских детей из малообеспеченных семей, а также для сирот и детей, пострадавших от насилия.

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На красной дорожке появились Джессика Альба, Кейт Хадсон, Дженнифер Гарнер, Миранда Керр, Сиара и самый богатый человек планеты Джефф Безос со своей подругой, телеведущей Лорен Санчес.

Особую награду Giving Tree Award на мероприятии вручили Ванессе Брайант, вдове баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб.

Образ Жасмин Тукс

Для благотворительного вечера манекенщица Жасмин Тукс выбрала роскошное голубое платье-бюстье с шифоновой накидкой на одно плечо от ливанского модельера Зухаира Мурада. Платье было украшено перьями, камнями и глубоким разрезом на ноге.

Модель зачесала волосы в пучок и дополнила образ драгоценными украшениями из белого золота. Муж Жасмин, сын действующего вице-президента Эквадора – Альфредо Борреро, надел белую рубашку, черные брюки и бархатный синий пиджак. Его аутфит дополняла бабочка в тон пиджаку.



Стильный выход Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели

Стильный выход Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели

Стильный выход Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели