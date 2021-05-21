Модель Роми Стрейд впервые снялась для глянца Elle со своей доченькой: миловидные кадры

Нидерландская модель Роми Стрейд в декабре родила ребенка. Знаменитость не собирается долго засиживаться в декрете, поэтому возвращается к работе. Недавно, она снялась в рекламной кампании бренда NA-KD, а теперь продемонстрировала свою первую обложку с дочкой Минт.

25-летняя манекенщица наслаждается своим материнством и часто публикует фото дочери в своем инстаграме за которым следит почти 7 миллионов пользователей. Блондинка не скрывает лица крохи и с радостью делится с фанатами ежедневными фото и видео в сторис.

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Стрейд очень долго пыталась забеременеть, поэтому после того, как родила долгожданного ребенка, не перестает радоваться материнству и посвящает все свое время дочери.

После диагноза "поликистоз" модель уже не надеялась на ребенка, хотя очень хотела. Девушка придерживалась всех правил, которые ей прописали врачи, поэтому смогла забеременеть и родить девочку от Лауренса ван Леейвена, с которым Роми Стрейд поженилась в 2018 году. Пара встречалась 8 лет еще со школы, поэтому очень мечтала о рождении первенца.

Для обложки в глянце ELLE Nederland Роми Стрейд позировала в белом длинном платье с переплетенными бретелями и розовой панаме. Модель держала в руках 5-месячную девочку Минт. Ангел бельевого бренда Victoria's Secret снялась для июньской обложки.

Для фотосессии знаменитость примерила белый топ на пуговицах с джокерами, кардиган и стильный жилет.

"В 2009 году я сделала свою первую обложку в истории для Elle Nederland когда мне было всего 14 лет. 12 лет спустя я снова попала на обложку вместе со своей дочерью Минт. Благодарна вам за это", – написала Роми в своем инстаграме.



Роми Стрейд для глянца Elle / Фото из инстаграма



Роми Стрейд для глянца Elle / Фото из инстаграма



Роми Стрейд для глянца Elle / Фото из инстаграма



Роми Стрейд для глянца Elle / Фото из инстаграма



Роми Стрейд для глянца Elle / Фото из инстаграма