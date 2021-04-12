Модель Николь Потуральски показала самое сексуальное платье этого сезона: яркое фото
28-летняя немецкая модель Николь Потуральськи известность получила после того, как закрутила роман с голливудским актером Брэдом Питтом. Пара не была долго вместе, впрочем Николь полюбилась многим, поэтому модницы часто обращают внимание на стильные образы манекенщицы.
Источник:инстаграм Николь Потуральськи
Николь Потуральски является известной немецкой моделью. Девушка неоднократно появлялась на обложке глянца Elle и снималась для таких изданий, как Harper's Bazaar и Cosmopolitan.
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Она активно развивает свою карьеру и делится с поклонниками в сети стильными аутфитами. Николь часто демонстрирует в сети стильные фотосессии, а также кичится своим стройным телом.
На этот раз девушка, как всегда, продемонстрировала свою роскошную фигуру в стильном платье, которое в этом сезоне станет ультрапопулярным. Если вы хотите добавить сексуальности в свой образ, обратите внимание на сжатую модель платья с вырезами.
Стильный образ Николь Потуральськи
Перед объективом модель предстала в безупречном обтягивающем кремовом платье с глубоким разрезом в зоне декольте и разрезами на талии. Длинное платье Николь выбрала от бренда CULT GAIA.
Манекенщица сделала стильный кадр на фоне пальм, щеголяя своим стройным загорелым телом и пышным бюстом. На другой фотографии Потуральски позировала на фоне деревянных ставен. Девушка сделала на волосах мокрый эффект и надела массивные серьги-кольца. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.
Николь Потуральски показывает трендовое платье / Фото из инстаграма
Николь Потуральски показывает трендовое платье / Фото из инстаграма
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