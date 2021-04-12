28-летняя немецкая модель Николь Потуральськи известность получила после того, как закрутила роман с голливудским актером Брэдом Питтом. Пара не была долго вместе, впрочем Николь полюбилась многим, поэтому модницы часто обращают внимание на стильные образы манекенщицы.

Николь Потуральски является известной немецкой моделью. Девушка неоднократно появлялась на обложке глянца Elle и снималась для таких изданий, как Harper's Bazaar и Cosmopolitan.

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Она активно развивает свою карьеру и делится с поклонниками в сети стильными аутфитами. Николь часто демонстрирует в сети стильные фотосессии, а также кичится своим стройным телом.

На этот раз девушка, как всегда, продемонстрировала свою роскошную фигуру в стильном платье, которое в этом сезоне станет ультрапопулярным. Если вы хотите добавить сексуальности в свой образ, обратите внимание на сжатую модель платья с вырезами.

Стильный образ Николь Потуральськи

Перед объективом модель предстала в безупречном обтягивающем кремовом платье с глубоким разрезом в зоне декольте и разрезами на талии. Длинное платье Николь выбрала от бренда CULT GAIA.

Манекенщица сделала стильный кадр на фоне пальм, щеголяя своим стройным загорелым телом и пышным бюстом. На другой фотографии Потуральски позировала на фоне деревянных ставен. Девушка сделала на волосах мокрый эффект и надела массивные серьги-кольца. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.



Николь Потуральски показывает трендовое платье / Фото из инстаграма



Николь Потуральски показывает трендовое платье / Фото из инстаграма