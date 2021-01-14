У португальской модели Клауди Морейра есть собственный тикток и инстаграм, где она показывает, как можно использовать шарф. Ее видео очень понравились пользователям, и уже в сентябре 2020 года она открыла собственный бренд шарфов – Zafia.

34-летняя модель работает в агентстве Elite Lisbon. Одно из самых популярных ее видео, где она пронизывает шарф через отверстия для пуговиц на жилете, чтобы сделать ремень. Подборку полезных и модных идей от португальской модели – читайте на Fashion 24.

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Шарф вместо ремня

Это видео набрало 150 тысяч лайков в тиктоке и считается одним из самых популярных. Клаудя Морейра легкий шарф превратила в изысканный ремень к жилету.

Как завязать зимний шарф

Для того, чтобы не замерзнуть и при этом выглядеть очень стильно, Клаудя Морейра предлагает 4 варианта, как можно завязать теплый шарф.

Кроме того, 2 вариант прекрасно подойдет как для мужчин, так и для женщин.

Королева шарфов

В соцсетях модель называют Королевой шарфов, ведь она придумала и показала много различных вариантов, как их носить.

Легкая сумка из шарфа

Как из одного легкого шарфа сделать 4 различные сумки – знает девушка из Португалии!

Если стало прохладно, а у вас открытые плечи

Шарф – это универсальный аксессуар, который может пригодиться где угодно. С помощью него можно сделать легкую кофту, чтобы прикрыть плечи.

Как добавить изюминку в образ

С помощью длинного шарфа и булавки, однотонную безрукавку или пиджак, можно превратить в изысканный лук.

В инстаграме у модели 98,4 подписчиков.