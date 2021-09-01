Кожаные штаны – идеальная покупка, которую надо сделать в сентябре, поскольку это довольно нужная вещь в межсезонье. Они могут стать одним из базовых элементов гардероба и помогут создать желаемый образ каждой модницы.

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В общем кожаные штаны функциональные тем, что их можно легко вписать в любой стиль. Они прекрасно сочетаются с базовыми водолазками, рубашками и клетчатыми пиджаками.

Особый вклад в популяризацию кожаных штанов сделал Эдди Слиман в коллекции для Celine осень-зима 2021/2022. Дизайнер показал несколько модных способов, с чем носить кожаные штаны. К примеру, вы можете носить такие брюки с ботинками челси на массивной подошве, с массивным ломбером или заправить узкую модель в сапоги.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

На вечеринку можно надеть кожаные штаны и нарядный блейзер, дополнив образ яркими туфлями и сумкой, а вот для свидания можете совместить штаны с романтической блузой. Осенью особенно популярен стиль преппи, поэтому кожаные изделия идеально подойдут под базовую рубашку белого цвета или трендовую трикотажную жилетку в гусиную лапку.

Для смелых девушек Fendi предложили нескучный вариант стилизации кожаных штанов. Дизайнер стилизировал белый монохромный образ, состоящий из брюк-бананов, кожаной рубашки и ботильонов.



Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue



Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue



Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue



Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue



Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue



Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue

Кожаные штаны – тренд осени 2021 / Фото из Vogue