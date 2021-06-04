Девушка имеет собственный онлайн-магазин, в котором представлены изысканные украшения. Джулиани Феникс подробно рассказала, почему винтажный дилер – не профессия, а призвание, и как можно распознать, где оригинал, а где подделка.

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Кто такой винтажный дилер и чем он занимается?

Винтажный дилер – это призвание. Это человек, который прекрасно разбирается в моде, знает ее историю. Винтажный дилер может легко отличить настоящие украшения по явным признакам и тенденциям прошлого.

Что такое "винтаж"?

Винтаж в переводе с французского означает "выдержанный временем". Если возраст украшений 20 – 30 лет – это винтажные. Если больше чем 50 лет – это уже антиквариат. Охота на винтаж началась в 90-х годах, когда Анна Штейнберг в Лондоне и Дидье Людо во Франции стали первыми винтажными дилерами. Тогда к ним за вдохновениями пришли такие знаменитые дизайнеры, как:

Джон Гальяно;

Фрида Джанини.

Уже тогда стало понятно, что мода циклична и повторяется каждые 20 лет.

Как вы выбрали профессию винтажного дилера?

Любой кризис является определенной точкой роста. Во время пандемии я начала заниматься тем, что меня привлекало, но на что не было времени.

Как вы выбираете и находите товар в свой магазин?

Украшения для своего магазина я покупаю на закрытых аукционах и торгах. Также пользуюсь услугами брокантов. Все украшения, представленные в моем магазине, настоящие, аутентичные и винтажные.

Что такое брокант?

Брокант еще называют "блошиным рынком", или "барахолкой". Это своеобразные ярмарки, которую проводят в разных общественных местах. Люди продают или обменивают разные вещи, которые уже были в пользовании.



Броканты очень популярны в Европе. Такие распродажи устраивают во Франции, Бельгии, Дании, Люксембурге, Нидерландах. Покупатели часто выставляют на продажу редкие антикварные изделия.

Как вы отличаете оригинал от подделки?

Есть определенный секрет. Когда вы переворачиваете обратную сторону украшения, она так же прекрасна, как лицевая. Особое внимание также уделяю маркировке и как его наносили.

Какие интересные экспонаты вам приходилось находить?

Недавно мне посчастливилось найти винтажный сет непревзойденного гения Карла Лагерфельда (главный дизайнер и креативный директор фэшн-дома Chanel – 24 канал). Эти украшения были выпущены минимальным тиражом – 500 экземпляров. Они выполнены в позолоте с кристаллами и редким стеклом Gripoix. Сейчас это может стоить как хорошая машина, а через несколько лет – как хорошая квартира в Киеве.