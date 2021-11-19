Недавно Мэй Маск прилетала в Киев с рабочим визитом. Звезда участвовала в рамках бизнес-конференции, а также презентовала свою книгу от издательства Vivat "Женщина, у которой есть план". На протяжении нескольких дней звезда поражала поклонников нарядами от украинских дизайнеров.

Смотрите также Универсальный набор: 5 аксессуаров, которые должны быть у каждой девушки

Мэй примерила наряды от брендов Vorozhbyt&Zemskova, TTSWTRS, The Coat и дизайнеров Юлии Магдыч и Нади Дзяк. Похоже, знаменитость Украина не отпускает, ведь для новой обложки глянца она не только в очередной раз обратилась к украинским дизайнерам, но и позировала перед двумя нашими фотографами – Романом Новеном и Татьяной Щегловой.

Новая обложка издания довольно необычна. Мэй Маск появилась на ней в виртуальной одежде бренда Dress-X. Наряд существует лишь в электронном виде. К нему нельзя прикоснуться, но его можно "надеть" для выхода в соцсети. Бренд принадлежит двум украинкам – Дарье Шаповаловой и Наталье Моденовой.

"Для Vogue CS Мэй Маск позировала в одежде Dress-X, бренда цифровой моды. За свою долгую модельную карьеру она прошла переход на аналоговую фотографию, цифровые устройства, а теперь и цифровую одежду. По ее словам, ей нравится все новое и футуристическое, поэтому она решила инициировать эту фотосессию", – говорится в редакции издания.

Модель позировала для обложки в платье в космический принт, а также примерила черный блестящий комбинезон и футуристические кроссовки.



Мэй Маск снялась для обложки глянца Vogue / Фото Vogue Czechoslovakia



Мэй Маск снялась для обложки глянца Vogue / Фото Vogue Czechoslovakia



Мэй Маск снялась для обложки глянца Vogue / Фото Vogue Czechoslovakia