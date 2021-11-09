Мэй Маск приехала в Киев и появилась на публике в молочном костюме от украинского бренда

Знаменитая модель и мать Илона Маска прилетела в Киев, чтобы поучаствовать в закрытом событии. 73-летняя знаменитость появилась на публике в молочном костюме от украинского бренда Vorozhbyt&Zemskova.

В рамках события модель представила книгу "Женщина, которая имеет план", вышедшую в украинском издательстве Vivat.

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Эффектная звездная мама основателя SpaceX и Tesla не только вышла в костюме от украинских дизайнеров на сцену, но и сняла видеоролик в Tik Tok, в котором она представила себя в роли Джеймса Бонда. Мэй примерила брючный костюм молочного цвета. Под низ она надела черный топ и дополнила образ солнцезащитными очками.

Кроме этого, кадры по встрече со знаменитой диетологией опубликовала в своем инстаграмме Виталина Ющенко.

"Сегодня познакомилась с невероятно женщиной Мэй Маск, успешной бизнес-леди, социальной деятельницей, моделью и мамой троих детей – Илона Маска, Тоски Маск и Кимбала Маска. Она сейчас в Киеве и делилась с украинскими ценителями секретами своего успеха и счастливой жизни", – написала Виталина в посте.

Мэй Маск на сцену вышла в костюме от дизайнеров Татьяны Земсковой и Елены Ворожбит. Ее образ, как всегда, довершала стильная прическа, массивные серьги и серебристые туфли на каблуке.

Роскошный образ Мэй Маск в костюме от украинского бренда / Фото из инстаграма

Это не единственный наряд от украинского бренда, в котором появлялась Мэй Маск. Недавно она надела в Катаре платье-вышиванку от Юлии Магдич, а накануне примеряла два образа от отечественных брендов.

Мэй Маск выбрала оверсайз-костюм нежного розового цвета от украинского бренда TTSWTRS дизайнера Анны Осмехиной. Свой аутфит она дополнила белой блузой и золотистой брошью под воротником в виде сердца. Стильная звездная мамочка довершила аутфит белыми кедами.

Эффектный образ Мэй Маск в костюме от украинского бренда / Фото из инстаграма

Вчера, 8 ноября, дизайнер бренда The Coat Катя Сильченко, опубликовала в своем инстаграмме фотографию с Мэй Маск. На ней 73-летняя манекенщица позирует в бежевом пальто из новой коллекции, которую дизайнер представила осенью в рамках Ukrainian Fashion Week.



Элегантный образ Мэй Маск в пальто от украинского бренда / Фото из инстаграма



Элегантный образ Мэй Маск в пальто от украинского бренда / Фото из инстаграма