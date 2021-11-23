Мэй Маск позирует в мятной водолазке и молочных брюках клеш: незабываемый образ

Мама основателя компании SpaceX Илона Маска в свои 73 года может дать фору многим молодым стритстайл-модницам. Знаменитость в очередной раз продемонстрировала на широкий круг свое чувство стиля и продемонстрировала лаконичный аутфит.

Южно-африканская модель недавно приезжала в Украину с презентацией книги издательства Vivat "Женщина, которая имеет план". Теперь знаменитость порадовалась перед многотысячной аудиторией книге с немецким переводом.

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На новой фотографии Мэй Маск позирует в мятной водолазке, которую дополнила молочными расклешенными брюками из жаккардового материала. Мировая знаменитость, как всегда, предстала перед камерой с идеальной прической и макияжем.

Стилисты зачесали белокурые короткие волосы вверх, визажисты же подчеркнули взгляд черными тенями, а губы нарисовали сливовой помадой.

Мэй Маск обожает различные украшения, поэтому дополнила свой нежный аутфит золотистыми массивными серьгами и кольцом с желтым бриллиантом.



Стильный образ Мэй Маск / Фото из инстаграма

Реакция сети на фото Мэй Маск