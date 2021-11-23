Мэй Маск позирует в мятной водолазке и молочных брюках клеш: незабываемый образ
Источник:Инстаграм Мэй Маск
Мама основателя компании SpaceX Илона Маска в свои 73 года может дать фору многим молодым стритстайл-модницам. Знаменитость в очередной раз продемонстрировала на широкий круг свое чувство стиля и продемонстрировала лаконичный аутфит.
Южно-африканская модель недавно приезжала в Украину с презентацией книги издательства Vivat "Женщина, которая имеет план". Теперь знаменитость порадовалась перед многотысячной аудиторией книге с немецким переводом.
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На новой фотографии Мэй Маск позирует в мятной водолазке, которую дополнила молочными расклешенными брюками из жаккардового материала. Мировая знаменитость, как всегда, предстала перед камерой с идеальной прической и макияжем.
Стилисты зачесали белокурые короткие волосы вверх, визажисты же подчеркнули взгляд черными тенями, а губы нарисовали сливовой помадой.
Мэй Маск обожает различные украшения, поэтому дополнила свой нежный аутфит золотистыми массивными серьгами и кольцом с желтым бриллиантом.
Стильный образ Мэй Маск / Фото из инстаграма
Реакция сети на фото Мэй Маск
- "Великолепное фото";
- "Красивая, как всегда";
- "Так люблю цвета, которые вы выбираете";
- "Потрясающая и очень красивая женщина";
- "Мэй, вы просто невероятная. Ваша книга читается на одном дыхании".