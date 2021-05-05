Знаменитость стала звездой майского номера и очаровала сеть яркой фотосессией. Мэй Маск примерила эффектные образы, среди которых – белая туника из весенне-летней коллекции украинского бренда Bevza.

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Стилистами съемки выступили Анна Талызина и Анна Хитрина из дуэта Annas Duo. Они сделали ей стильную укладку, а визажисты накрасили веки светло-голубыми тенями, а довершили яркий мейк с помощью красной помады для губ.

Для обложки глянца Мэй Маск появилась в белой рубашке с голубыми вставками на рукавах и в шарфе от британского бренда Burberry.

Блондинка позировала для страниц глянца в изысканных образах. Модель надела эффектный зеленый костюм с ярким принтом от Tory Burch, невероятное платье из фатина от Prabal Gurung, ярко-желтый образ от Valentino, оранжевое платье из полиэстера от Issey Miyake, красную накидку от Schiaparelli.

Аутфит модели дополняли роскошные аксессуары. Знаменитость позировала в серьгах и колье из жемчужин от бренда Chanel и часах Audemars Piguet.



Мэй Маск снялась для глянца L'Officiel / Фото из инстаграма



Мэй Маск снялась для глянца L'Officiel / Фото из инстаграма



Мэй Маск снялась для глянца L'Officiel / Фото из инстаграма

За инстаграм-страницей Мэй Маск следит более 400 тысяч пользователей. В комментариях фанаты модели отметили, что ей очень идет новая обложка и написали множество приятных комментариев.