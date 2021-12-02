Зажигательная брюнетка для каждого своего светского выхода выбирает эффектный аутфит. К открытию отеля Bvlgari Тина Кунаки пришла в роскошном образе, от которого невозможно отвести взгляд. Красавица выбрала наряд, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

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Образ Тины Кунаки

24-летняя знаменитость надела на ужин твидовый костюм мятного цвета, который состоял из укороченного жакета и мини-юбки. Эффектное изделие довершала хрустальная бахрома.

Модель предпочла наряд, который выглядят чрезвычайно празднично. Такой аутфит можно смело перенять для празднования Нового года.

Эффектный образ Тина дополнила высоким лошадиным хвостом и серебристыми туфлями на каблуке. Модель надела на шею многослойное, знаменитое колье в виде змеи от Bvlgari и массивные серьги.

Роскошный образ знаменитости завершил насыщенный макияж. Визажисты сделали длинные стрелки на веках, а губы обвели коричневым карандашом и накрасили матовой шоколадной помадой.



Фантастический образ Тины Кунаки / Фото с Getty Images



Фантастический образ Тины Кунаки / Фото с Getty Images