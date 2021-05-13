Мятный цвет ворвался в тренды несколько лет назад. Наряд мятного цвета во время показа новой коллекции продемонстрировал Марк Джейкобс. С тех пор этот оттенок набирает каждый год большую популярность.

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Этот универсальный цвет подходит для всех оттенков кожи и прекрасно сочетается с большей частью цветовой палитры. Мятный хорошо смотрится с белой, черной, розовой и пудовой одеждой. Для более смелых аутфитов подойдут пастельные тона – персиковый, голубой или желтый.

Выбирайте в этом сезоне в мятном цвете свитшоты, жакеты, брюки, футболки, худи, сарафаны или стильные топы.

Представляя новую коллекцию весенне-летнего сезона большинство дизайнеров показали монохромные образы, которые выглядят чрезвычайно удачно и стильно.

Немецкий бренд Boss представил в своей коллекции весна – лето 2021 монохромные пастельные элементы гардероба. Среди образов небесно-голубого цвета и бежевой гаммы на подиуме появились платья, костюмы, куртки и тренчи оттенка холодной мяты.



Мятный – модный цвет весенне-летнего сезона / Vogue

Sportmax создали эффектный атласный двубортный жакет с рубашкой, который идеально впишется для летних прогулок.



Мятный – модный цвет весенне-летнего сезона / Vogue

Ami и Salvatore Ferragamo показали, как носить монохромные деловые образы в популярном цвете, а также довершили аутфиты белой обувью.



Мятный – модный цвет весенне-летнего сезона / Vogue



Мятный – модный цвет весенне-летнего сезона / Vogue

Elie Saab и Reem Acra представили в своих коллекциях роскошные платья мятного цвета. Рим Акра предложила девушкам выбрать атласное мини-платье с большим бантом на талии, а Эли Сааб показал женственное волнистое платье из нежного шелка.



Мятный – модный цвет весенне-летнего сезона / Vogue



Мятный – модный цвет весенне-летнего сезона / Vogue