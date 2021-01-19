Недавно состоялся показ первой мужской коллекции Рафа Симонса, которую он создал совместно с Миучча Прада для Prada Menswear. Успешный дебют мужской коллекции Prada вызвал целый ряд эмоций и превзошел все ожидания fashion-представителей модной индустрии.

Модные специалисты отмечают, что в мужской коллекции рука Симонса ощущается гораздо увереннее, чем в женской. О том, что Раф Симонс стал творческим директором Prada в партнерстве с Миучча Прада стало известно почти год назад. Бельгийский модельер приступил на пост 1 апреля 2020 года, пишет 24 канал.

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Уже в сентябре 2020 года Симонс и Прада показали первые плоды своей работы – коллекцию весна-лето 2021, которая была украшена разнообразными хитами: украшениями с треугольным логотипом бренда, длинными пальто и кейпами, любимыми худи Рафа и сумкой Cleo.

В новой мужской коллекции дуэт представил зрителям маскулинность бренда. Показ прошел в онлайн-режиме. Модели дефилировали по безлюдным цветным комнатам в обтягивающих нарядах. Раф и Миучча создали трикотажные модели одежды с V-образным вырезом, которые сочетались с кашемировыми длинными брюками и массивной классической обувью.



Мужская коллекция Prada осень-зима​ 2021 / Vogue



Мужская коллекция Prada осень-зима​ 2021 / Vogue

Во время интервью, Миучча Прада отметила, что всю жизнь ненавидела полоску, а в новой мужской коллекции ее полно. Большие нейлоновые бомберы и трикотажные рубашки-поло транслировали эстетику Рафа Симонса.

Наряд был не только в любимых тонах хаки Рафа Симонса, но и в фиолетовом цвете. Кожа с геометрическим рисунком в коллекции сочетается с ренейлоном, твидом букле и классическими костюмами из шерсти.

Мужская линейка одежды – это история о новой сексуальности, что делает акцент на силуэтах и жестах, а не на гендере или возрасте.