Сын Вероники Дидусенко давно наблюдал за работой мамы: показы, съемки, фотосессии, но подобный опыт для Саши стал первым и раньше он даже не думал о том, что у самого будет возможность представлять дизайнерский образ.

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"Я была совершенно увлечена тем, как по-взрослому он подошел к самому шоу, как сам уверенно продефилировал по подиуму, еще и за меня переживал. Он уже совсем самостоятельный и взрослый парень, впервые я увидела это своими глазами", – поделилась мама и модель Вероника Дидусенко.

Юный Александр прошел по подиуму в модном гольфе и яркой ветровке из новой коллекции Алексея Залевского, а Вероника предстала перед публикой в ​​черном шелковом платье от дизайнера и ярко-желтом кардигане, на котором были вышитые символы коллекции – ангелы.

На голове у Вероники был необычный головной убор, ставший фишкой показа и в разных вариантах на многих моделях. Новая коллекция ZALEVSKIY "Независимые" посвящена 30-летию независимости Украины. Алексей пригласил для участия в показе как известных и талантливых детей, так и инклюзивных моделей: незрячий парень, девушка с синдромом Дауна, люди с инвалидностью.



Дизайнер ZALEVSKIY создал показ "Независимые" / Фото от Master Management 360

"Я очень счастлива, что мы с Александром стали частью шоу ZALEVSKIY "Независимые". Коллекция очень гармонична и отозвалась мне, как и многим зрителям на показе. Я очень горжусь своим сыном, который впервые и сразу так уверенно шел по подиуму", – добавила Дидусенко.

Среди гостей показа ZALEVSKIY "Независимые" было много публичных людей: телеведущие Григорий Решетник и Елена Филонова, певица София Егорова, футболист Владислав Ващук, пианист Евгений Хмара, телеведущие Марыся Горобец и Дарья Трегубова, актер Геннадий Попенко и другие. Коллекция Алексея Залевского получила массу восторженных отзывов, все зрители были вдохновлены и тронуты инклюзивным показом.



Дизайнер ZALEVSKIY создал показ "Независимые" / Фото от Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY создал показ "Независимые" / Фото от Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY создал показ "Независимые" / Фото от Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY создал показ "Независимые" / Фото от Master Management 360



Дизайнер ZALEVSKIY создал показ "Независимые" / Фото от Master Management 360

Напомним, Вероника Дидусенко стала "Мисс Украина 2018", но когда оргкомитет конкурса узнал о том, что у Вероники маленький сын, то забрал корону победительницы. С этого момента Дидусенко борется за права матерей и против дискриминации женщин. Она создала кампанию #RightToBeAMother, а также продолжает свою профессиональную и социальную деятельность.