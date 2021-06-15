Инстаграм-модницы на своих примерах показывают, что этим летом охотно можно надевать сапоги с миниюбками. Выглядит дуэт вещей из разных сезонов чрезвычайно стильно.

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К миниюбкам выбирайте классические ботфорты на каблуке или на плоском ходу, жокейские модели, которые в этом сезоне особенно популярны, сапоги-трубы, расширяющиеся к верху, казаки и любые другие высокие варианты сапог.

Сочетание высоких сапог с юбками, шортами и миниплатьями выглядит очень свежо и интересно. Несмотря на то, что это далеко не новое модное решение, этим летом такое сочетание будут применять все модницы.

Сапоги и миниюбка отлично удлиняют ноги, делая их визуально более стройными, а высокая обувь не даст замерзнуть, даже несмотря на короткую длину юбки.

Стилисты также советуют сочетать сапоги с простыми платьями-футболками, комбинациями в стиле 90-х, короткими платьями в цветочный принт, которые в этом сезоне чрезвычайно популярны. В дополнение подойдут объемные жакеты и бомберы, кожаные куртки, длинные тренче или пальто.

Среди головных уборов делайте ставку на шляпы и шелковые платки. Если вы хотите прогуляться в миниюбке и сапогах в солнечную погоду, то не забудьте про солнцезащитные очки, которые удачно дополнят ваш аутфит.



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма



Стильное сочетание коротких изделий и сапог в дождливую погоду / Фото из инстаграма