Аппликационные изделия уже успели на себе примерить знаменитости и трендсеттерки. Джинсы с флористическими узорами в собственные гардеробы уже добавили француженки Клое Лекару, Мара Лафонтан и много других модниц.

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Британская певица Дуа Липа сделала ставку на белые джинсы с мультяшными нашивками. В пару к ним исполнительница надела один из самых модных аксессуаров сезона – бейсболку желтого цвета.

Если для многих джинсы с аппликациями считаются несколько рискованными, то советуем обратить свое внимание на изделия с клетчатыми принтами или цветочным узором.

Джинсы с белыми расшитыми ромашками приобрела французская инфлюэнсерка Жюли Феррери. Смотрится такое изделие очень стильно и совсем не по-детски.

Стилисты советуют сочетать джинсы с нашивками с белой или черной базовой футболкой, кроп-топом, лонгсливом или жакетом. Носить их можно не только с кроссовками, но и с туфлями или босоножками на каблуке.

Летом можете смело выбирать на прогулку один из самых главных обувных трендов – вьетнамки.