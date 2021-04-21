Michael Kors представил новую коллекцию и провел показ в центре Нью-Йорка в честь 40-летия бренда.

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Дизайнер показал 63 канонических образа. Каждый аутфит имел свой QR-код, по которому можно было увидеть архивный референс и историю создания вещей. Основные составляющие коллекции – это блестящие платья, совершенно разной длины, виниловые плащи, пальто и шубы.

Среди поклонниц творчества Майкла Корса – культовые супермодели 1980-1990-х годов. Поддержать дизайнера пришли не только Наоми Кэмпбелл, но и Хелена Кристенсен, Каролин Мерфи, Шалом Гарлоу, Карон Эльсон.

Кроме этого на один подиум с ними вышли модели, которые сейчас являются самыми востребованными – Белла Хадид, Ирина Шейк, Лия Кебеде и модель plus-size Эшли Грэм.

Коллекция сезона осень-зима 2021 была посвящена отдельному моменту в истории – гламуру и красоте.

Создавая свою 40-ю коллекцию, я размышлял о том, как это весело – одеваться и выходить в свет. Не важно, идете ли вы на ужин в ресторан по соседству, в офис или на вечеринку. Эта коллекция посвящена тому, что каждый момент можно сделать особенным, почувствовав себя уверенной, гламурной и оживленной,

– отметил дизайнер.

20-минутный показ начался со вступительного слова 61-летнего Майкла Корса. После этого начался короткометражный фильм, который продюсировал Эрих Берген. На нем мировые знаменитости и бродвейские звезды разговаривали между собой.

Дизайнер присоединился к разговору и пригласил всех посмотреть коллекцию под аккомпанемент талантливого музыканта Руфуса Уэйнрайта.

Показ коллекции осень – зима 2021 Michael Kors: смотрите видео