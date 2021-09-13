Металлизированная одежда – тренд в осенне-зимних коллекциях: как выглядит наряд в стиле диско

Россыпи пайеток и блестящих камней на одежде покоряли подиумы в коллекциях осень – зима 2021/22. Дизайнеры показали на своих моделях, что платья, юбки, брюки и костюмы с эффектом металлик – тренд нового сезона.

Серебряные платья стали лидерами среди модных гонок осенне-зимнего сезона. Мини, как у Dolce&Gabbana и Sportmax, и миди, как у Louis Vuitton и Paco Rabanne, отсылают к эстетике футуризма и эпохе диско.

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Бренд Sportmax предлагает носить блестящие модели поверх брюк. Смелые модницы могут выбрать серебряный total look, который подойдет и для повседневных образов, и для вечерних выходов.

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex. Выбирайте свой электрокамин, чтобы быть в тренде.

Gucci представили металлизированные юбки-плиссе, украшенные огромным количеством кристаллов. Креативный директор бренда Алессандро Микеле советует носить еще перчатки, усыпанные камнями, слингбэки, крупные украшения и объемное колье с серьгами.

Эди Слиман на своем показе Celine показал многослойные сочетания: однотонное худи, джинсовую куртку и шерстяную клетчатую рубашку он довершил металлизированной юбкой-плиссе.



Серебро в одежде – тренд сезона / Vogue

Шведская модель Эльза Хоск на церемонии Fashion Media Awards надела металлизированный костюм в стиле диско от бренда Magda Butrym.



Серебро в одежде – тренд сезона / Фото из инстаграма модели



Серебро в одежде – тренд сезона / Vogue



Серебро в одежде – тренд сезона / Vogue



Серебро в одежде – тренд сезона / Vogue



Серебро в одежде – тренд сезона / Vogue