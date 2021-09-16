Met Gala отдыхает: Юлия Санина появилась в новом образе, восхитившем фанатов – роскошные фото

Украинская артистка и звезда группы The Hardkiss Юлия Санина сейчас активно делится с поклонниками в инстаграме своими концертными образами. Группа сейчас гастролирует по всей Украине, а Юлия Санина для каждого города готовит удивительный образ, не похожий на все предыдущие. На этот раз она в очередной раз появилась с новой прической в эффектном наряде.

Вместе с музыкантами Юлию Санину всегда сопровождают ее стилисты – Слава Чайка, который отвечает за образ и макияж и Виталий Дацюк, создает интересные прически и завершает аутфит неординарными париками.

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14 сентября группа давала концерт в Ужгороде. Перед фанатами Юлия предстала в интересном образе.

Аутфит Юлии Саниной

Знаменитость надела черную водолазку с высокой горловиной и брюки клеш. Сверху она одела жакет в стиле колорблок с массивными рюкзаками. Ее look дополняла короткая прическа с челкой.

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Как всегда, перед фотокамерой Юлия позировала с безупречным макияжем. Визажист подчеркнул взгляд темными черными и фиолетовыми тенями, а губы нарисовал яркой красной помадой. Образ дополняли золотистые серьги кольца.

Аудитория Юлии Саниной в инстаграме обожает все ее аутфит, поэтому в очередной раз засыпала звезду приятными комплиментами.

"Met Gala отдыхает";

"Слишком красивая";

"Ничего себе, как тебе идет этот цвет. Ты просто шикарная";

"Юля, вам подходит все";

"Невероятно красивая";

"Этот образ вам очень".



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма певицы



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма певицы