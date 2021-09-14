В 2020 году ежегодный бал Института костюма Met Gala, который неизменно собирал самых престижных медийных личностей, перенесли. Из-за этого звезды не смогли покрасоваться на красной дорожке мероприятия и ограничились только архивными фото в соцсетях.

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Впервые за 2 года под одной крышей собрались знаменитости, которые продемонстрировали свои роскошные образы. Звезды примерили удивительные аутфиты, которые создавали для них мировые кутюрье. Под вспышками фотокамер на красной дорожке блистали Малума, Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Зои Кравиц, Ким Кардашян, Дженнифер Лопес, Ирина Шейк и другие.

Новым правилом для посещения Бала Института костюма музея Метрополитен стала вакцинация от COVID-19. Только при наличии прививки и соблюдении масочного режима звезды смогли продемонстрировать свои роскошные наряды, которые шились не один месяц.

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В 2021 году тема выставки и Бала называется "В Америке: лексикон моды", то есть она будет посвящена американской моде.

Куратор Института костюма Эндрю Болтон рассказал, что событие Met Gala будет посвящено американскому модному обществу, пострадавшему за время пандемии.

Ведущей бала стала 23-летняя поэтесса Аманда Горман, которая прославилась своим выступлением на церемонии инаугурации Джо Байдена. Ее называют любимицей главного редактора американского Vogue Анны Винтур. На светском мероприятии ей помогали теннисистка Наоми Осака, певица Билли Айлиш и актер Тимоти Шаламе.

Ежегодное мероприятие, которое проводит главный редактор Vogue Анна Винтур, служит сбором средств для Института костюма Метрополитен-музея. Met Gala считается одним из наиболее эксклюзивных событий в модном календаре. Стоимость билетов составляет от 35 тысяч долларов за каждого.

Знаменитости, как всегда, подготовили для такого важного события лучшие образы. На этот раз звезды обошлись без чудаковатых образов, поэтому поражали на красной дорожке платьями от самых известных модельеров. Впрочем, всех удивить смогла Ким Кардяшян, придя в полностью черном образе и балаклаве.



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images



Образы с красной дорожки Met Gala 2021 / Getty Images