На бал моды Meg Gala 2021 будут пускать только вакцинированных знаменитостей
Источник:The Daily Beast
Долгожданное модное событие Met Gala 2021 состоится 13 сентября 2021 года. Балл не проходил больше двух лет и с тех пор изменилось многое – последствия пандемии повлияли на то, как знаменитости теперь будут выходить на красную дорожку.
Новым правилом для посещения Бала Института костюма музея Метрополитен стала вакцинация от COVID-19. Только при наличии прививки и соблюдении масочного режима звезды смогут продемонстрировать свои роскошные наряды, которые шились не один месяц.
Интересно Met Gala 2021 состоится в сентябре: как пройдет светское событие
Сейчас решено, что все участники The Met Gala 13 сентября должны представить доказательства полной вакцинации, а также должны носить маски в помещении, за исключением приема пищи или воды. Мы будем обновлять эти правила по мере необходимости,
– заявил 3 августа представитель Met Gala.
Стоит добавить, что такую идею с вакцинацией приняла во внимание команда организаторов из-за роста количества больных штаммом коронавируса Дельта в США. Подобную схему проведут на Неделе моды в Нью-Йорке, которая начнется также в сентябре – все посетители и персонал должны быть привиты от COVID-19.
С начала 2021 года вакцинировалось много звезд. Кто именно – читайте здесь.
Что следует знать о Met Gala в 2021 году
- Обычно, fashion-событие проводят в первый понедельник месяца (раньше это было в мае), но из-за пандемии коронавируса мероприятие в 2021 году перенесли на сентябрь. Однако 6 сентября в США отмечают День труда, поэтому мероприятие перенесли еще на неделю – на 13 сентября.
- В 2021 году тема выставки костюмов и бала называется "В Америке: лексикон моды". Она будет посвящена американскому модному обществу, пострадавшему за время пандемии. Ведущими события станут Билли Айлиш, Тимоти Шаламе, Аманда Горман и Наоми Осака, а также почетные главы мероприятия Том Форд и Анна Винтур.