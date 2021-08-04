На бал моды Meg Gala 2021 будут пускать только вакцинированных знаменитостей

Долгожданное модное событие Met Gala 2021 состоится 13 сентября 2021 года. Балл не проходил больше двух лет и с тех пор изменилось многое – последствия пандемии повлияли на то, как знаменитости теперь будут выходить на красную дорожку.

Новым правилом для посещения Бала Института костюма музея Метрополитен стала вакцинация от COVID-19. Только при наличии прививки и соблюдении масочного режима звезды смогут продемонстрировать свои роскошные наряды, которые шились не один месяц.

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Сейчас решено, что все участники The Met Gala 13 сентября должны представить доказательства полной вакцинации, а также должны носить маски в помещении, за исключением приема пищи или воды. Мы будем обновлять эти правила по мере необходимости,

– заявил 3 августа представитель Met Gala.

Стоит добавить, что такую ​​идею с вакцинацией приняла во внимание команда организаторов из-за роста количества больных штаммом коронавируса Дельта в США. Подобную схему проведут на Неделе моды в Нью-Йорке, которая начнется также в сентябре – все посетители и персонал должны быть привиты от COVID-19.

С начала 2021 года вакцинировалось много звезд. Кто именно – читайте здесь.

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