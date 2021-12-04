Меховая панама – хит зимы: как ее носить показывает Рианна, Белла Хадид и Эмили Ратаковски

Зарубежные знаменитости все чаще начали выходить в габаритных меховых панамах. И если поначалу такой головной убор казался несколько странным, то уже сейчас он претендует стать главным хитом зимы.

Знаковые панамы знаменитости приобрели за 450 евро от бренда Emma Brewin. Сейчас похожие панамы приобретают немалую популярность. Похожие изделия во время Недели моды представили бренды Saint Laurent, Acne Studios, Givenchy.

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Американская модель Белла Хадид любит меховые панамы. Раньше она появлялась перед объективами папарацци в обычных изделиях, впрочем, в конце осени ее заметили в большой панаме цвета кэмел. Ею знаменитость дополнила черный костюм с ботинками в леопардовый принт.

Меховая панама – хит зимы / Фото из инстаграма

Еще раньше в таких изделиях из искусственного меха замечали Хейли Бибер и Рианну. Последняя такой головной убор начала носить еще летом, дополняя панамой футболку и босоножки на каблуках, а также в тон к розовому платью.

Меховая панама – хит зимы / Фото из инстаграма

Меховая панама – хит зимы/ Фото из твиттера

Последней брендовые панамы заприметила Эмили Ратаковски. Этот головной убор ей так понравился, что она сотворила с ним за несколько дней аж три образа. Знаменитость дополнила леопардовой панамой черное короткое пальто, коричневой – кожаную куртку, а черной панамой довершила пальто в принт зебры.

Меховая панама – хит зимы / Фото з Getty Images

Меховая панама – хит зимы / Фото з Getty Images

Меховая панама – хит зимы / Фото из инстаграма Эмили Ратаковски