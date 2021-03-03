С началом пандемии в мире все претерпело изменений, и мир моды не исключение. Кроме того, что значительная часть дизайнеров представляют свои показы в онлайн-режиме, другая же часть обходится лишь представлением лукбука. Впрочем, даже несмотря на неудобство разглядеть все детали, все же можно выделить знаковые сумки из коллекции осень-зима 2021.

В 2021 году основной акцент дизайнеры сделали на практичности не только при пошиве одежды, но и при создании сумок.

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Теперь появляется все больше моделей сумок, в которые можно легко поместить ноутбук. Такие варианты показали в своих коллекциях Fendi и Prada, представила новую модель знаменитой сумки Cleo, в которой поместится MacBook Air.



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue

Бренд Sunnei создали гигантский зеленый тоут, в который даже поместится форма для зала и даже плед для первых весенних посиделок в парке.



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue

Fashion-журналисты шутят, что в красную сумку Marni необъятных габаритов вообще может поместиться уже вашау жизнь. Эта сумка сразу стала мемом, поскольку просто трудно представить, сколько понадобится времени на то, чтобы найти там кредитную карточку или ключи от квартиры.



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue

В 2021 году в центре внимания – зеленый цвет. Именно в таких оттенках дизайнеры представили свои сумки. Зеленый цвет считается одним из самых модных оттенков весенне-летнего сезона.

Этот цвет покорил многих трендсеттеров еще в середине зимы. Уже с тех пор инфлюенсеры примеряли зеленые сумки и другие элементы гардероба в весеннем цвете. Зеленые сумки появились в коллекциях AWAKE Mode и Salvatore Ferragamo.



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue

Еще одна тенденция, которая появилась на Неделе моды в Милане – мех. Искусственный представила Prada, натуральный – Fendi, или цветной в духе 2000-х, как у Blumarine.



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue



Трендовые сумки осень – зима 2021 / Vogue