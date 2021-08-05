Впервые Меган Маркл появилась на публике после рождения дочери Лилибет Дианы. Именно поэтому ее появление в кадре до мельчайших деталей описали все мировые журналисты.

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Образ Меган Маркл

Перед камерой Меган Маркл красовалась в светлом трикотажном платье с длиной миди, которое дополнила кардиганом, стильно накинутым на плечи. На нескольких кадрах было видно, что жена принца Гарри записывала видео в горчичных туфлях-лодочках. Но особое внимание привлекли украшения знаменитой мамы, которые все время были на глазах у публики.



Меган Маркл после вторых родов / Фото Скриншот с видео



Стильный образ Меган Маркл / Фото Скриншот с видео

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Оказалось, что лаконичные ювелирные изделия имеют особое значение. Это астрологические созвездия Тельца и Близнецов, которые символизируют детей принца Гарри и Меган Маркл. Как известно, Арчи Гаррисон родился 6 мая 2019 года, поэтому есть по зодиаку Тельцом, а Лилибет Диана – 4 июня 2021, что делает ее Близнецом.

По данным Insider , представители знаменитых супругов уже подтвердили эту информацию. Меган Маркл заказала украшения в ювелирного бренда Logan Hollowell. Изделия изготовлены из золота, бриллиантов и белых сапфиров. Стоимость каждой цепочки оценивают минимум в 1600 долларов.



Украшения Меган Маркл / Фото Logan Hollowell

Что известно о благотворительной инициативе Меган Маркл

Интересно, что после составления королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл не отказались от благотворительности. Супруги создали свой фонд Archwell, в рамках которого вводят важные инициативы. В частности, в день своего рождения Меган Маркл анонсировала новый проект "40х40".