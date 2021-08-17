Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали самыми красивыми невестами десятилетия: рейтинг платьев

Специалисты сервиса Find Me A Gift определили самые популярные свадебные платья, которые пользователи больше всего искали в интернете. Исследователи составили список из самых обсуждаемых образов и рейтинг самых востребованных фасонов.

Выбор платья – один из самых особенных моментов в жизни каждой невесты. Этот процесс отнимает немало времени, энергии и сил, впрочем, девушки к важному шагу в своей жизни готовятся очень тщательно, поэтому на платье готовы тратить кругленькую сумму.

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Кроме этого, невестам очень важно иметь особый вид, а потому платья знаменитостей почти никогда не повторяются, поскольку, по большей части, их шьют кутюрье на заказ. Какие платья стали самыми популярными в поисковом запросе за последнее десятилетие – читайте далее.

Первое место в списке заняла Меган Маркл. Минималистичное платье с длинным шлейфом от бренда Givenchy, которое жена принца Гарри надела в 2018 году, каждый месяц в Великобритании набирает в среднем 21 900 поисковых запросов.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

На Меган была пятиметровая вуаль из белого шелка, которая закрывала ее лицо. На ней – цветочный узор, олицетворявший 53 страны, которые входят в Британское Содружество наций. Кутюрье пришлось потратить немало времени, чтобы изучить флору каждой страны, входящей в Содружество, и выбрать уникальные для каждой нации цветы.



Свадебное платье Меган Маркл / Фото из инстаграма

Второе место в рейтинге заняло платье Кейт Миддлтон. В 2011 году герцогиня Кембриджская появилась в кружевном платье от Модного дома Alexander McQueen. Свадебное платье для Кейт сшила дизайнер Сара Бертон. Изделие цвета слоновой кости было создано из атласа и кружева.

Рукава и лиф платья украшали кружевные цветы в виде символов Великобритании – чертополоха, нарцисса, розы и листочков клевера. 3-метровый шлейф платья был выполнен в соответствии со старинными традициями, которые гласят, что он должен быть длинным и красивым.



Свадебное платье Кейт Миддлтон / Getty Images

На третьем месте оказалась Хейли Бибер в роскошном кружевном платье, расшитом жемчужинами. Для супермодели свадебное платье лично на заказ сшил креативный директор бренда Off-White Вирджил Абло.



Свадебное платье Хейли Бибер / Фото из инстаграма

Четвертое место заняла исполнительница Ариана Гранде, которая вышла замуж месяц назад за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Автором безупречного лаконичного платья стала кутюрье свадебных образов Вера Вонг. Ариана надела приталенное белое платье с открытой спиной без брителек.



Свадебное платье Арианы Гранде / Фото из инстаграма

Пятое место в рейтинге заняла Элли Голдинг. В 2019 году певица вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга. Она выбрала платье, расшитое жемчужинами на длинный рукав от бренда Chloe.



Свадебное платье Элли Голдинг / Фото из инстаграма