Новая, молодая аудитория по-новому познакомилась с актрисой после того, как она начала встречаться с музыкантом Колсоном Бейкером. Уже год влюбленная пара фигурирует в модных изданиях, а Меган Фокс своей персоной привлекает к себе большое внимание прессы.

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Ее розовый комбинезон в стиле Барби на iHeartRadio Music Awards неделю был предметом заголовков. Выбирая этот наряд, Меган даже не могла представить, какую реакцию он вызовет.

"Я стала похожа на Феникса, который возродился из пепла. Меня в один момент вывели, побили камнями и убили. А потом вдруг все говорят: "Подожди секунду. Мы не должны были этого делать. Давайте вернем ее обратно", – комментирует последнее десятилетие карьеры и свое триумфальное возвращение в шоу-биз Меган Фокс.

Только после того, как Меган объявила, что разводится с мужем Брайаном Остином, людей "потянуло" последить за актрисой и ее жизнью, которая ждет ее после развода.

Позже знаменитость начала встречаться с харизматичным певцом Колсоном Бейкером. Их союз так захватил прессу, что за историей любви пары до сих пор ежедневно следят, а все стильные выходы Меган Фокс не обходит вниманием ни одно модное издание.

Так, знаменитость пригласили сняться в фотосессии для июльского номера популярного глянца In Style. Красавица позировала в безупречном бежевом длинном платье из сатина от Versace, в жакете и сапогах Prada, в корсете и штанах с блестками, а также в мокром платье.



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style



Меган Фокс снялась в фотосессии для глянца In Style