Популярная американская знаменитость любит удивлять своих поклонников красивыми нарядами. На фотозоне она попала под прицел фотографов в кремово-желтой рубашке и штанах, в которых выглядела просто великолепно.

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Образ Меган Фокс

Для светского выхода Меган Фокс выбрала белый топ, который довершила сверху удлиненной кремовой рубашкой. Актриса подобрала к ней брюки одинакового оттенка на высокой посадке.

Наряд дополнила знаменитая минималистичная светло-желтая сумка от бренда Сорегпі. Меган любит обувь на высоком каблуке, поэтому ее почти невозможно заметить в лоферах или кроссовках. К стильному образу она подобрала босоножки с острым носком бежевого цвета от бренда ANDREA WAZEN.

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Знаменитость довершила свой look массивным чокером с крестом на шее, стильной прической и макияжем. Роскошные длинные волосы она вложила в легкие волны, а на лице нанесла эффектный мейк. Она подчеркнула взгляд массивными черными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой. Красивые кадры фотограф сделал знаменитости на фоне цветочной фотозоны.

Поклонники, как всегда, засыпали Меган приятными отзывами в комментариях и отметили, что каждый ее выход просто непревзойденный.



Роскошный образ Меган Фокс / Фото з инстаграма актрисы



Роскошный образ Меган Фокс / Фото з инстаграма актрисы



Роскошный образ Меган Фокс / Фото з инстаграма актрисы