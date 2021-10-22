После начала отношений с Колсоном Бейкером голливудская актриса кардинально изменила свой стиль. Меган отказалась от мешковатых худи, лосин, обычных свитшотов и необычного сочетания вещей.

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Теперь знаменитость делает ставку на женственные аутфиты, она демонстрирует свою безупречную фигуру и примеряет трендовые элементы гардероба.

Образ Меган Фокс

35-летняя актриса вышла в свет в красивом аутфите. Она примерила кожаный укороченный жакет на завязках, совместив изделие с широкими голубыми джинсами.

Свой образ Меган Фокс дополнила черными лаконичными туфлями на каблуках и голубой минималистичной сумкой. Волосы красавица, как всегда, распустила, сделав легкие волны. Она надела серебристые серьги-кольца, а на лицо нанесла насыщенный макияж.

Ее look полностью состоял из вещей, которые она создала вместе с британским брендом Boohoo. В своем интервью Меган отмечала, что создавала одежду, которая будет подчеркивать женственность. Она также рассказывала, что несколько образов сразу оставила себе, поэтому фанаты актрисы смогут еще не раз увидеть Меган в одежде собственной коллекции.



Эффектный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рейли



Эффектный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма Мейв Рейли