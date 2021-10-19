Меган Фокс вышла в свет в черном пальто и короткой мини-юбке: роскошный образ

Американская актриса и модель Меган Факс в очередной раз продемонстрировала эффектный выход. Главная героиня хоррора "В западне", который вышел на экраны 23 сентября, как всегда, привлекла к себе внимание роскошным образом.

Недавно стилистка знаменитости Мейв Рейли дала интервью глянцу Vogue, в котором рассказала об идеальном рабочем тандеме между ней и Меган. Она рассказала, что актриса позволила ей выбросить всю старую одежду и полностью поменять ее стиль.

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Теперь 35-летняя знаменитость возвращает себе прежнюю славу секс-символа 2000-х и становится настоящей иконой стиля.

Образ Меган Фокс

Даже в осенний сезон актриса не отказывается от любимых топов, коротких юбок и обуви на каблуках.

Для прогулки знаменитость выбрала укороченный черный топ, который дополнила короткой юбкой синего цвета на высокой посадке. Таким образом Меган Фокс, как всегда, подчеркнула свои длинные ноги и подтянутый пресс.

Сверху актриса надела длинное черное пальто классического кроя, дополнив образ любимыми черными босоножками на длинных завязках.

Возлюбленная музыканта Machine Gun Kelly выбрала среди аксессуаров синюю сумку геометрической формы, распустила волосы и сделала макияж в любимых коричневых тонах.



Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма стилистки



Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма стилистки