Меган Фокс восхитила сеть одинаковыми образами со своим бойфрендом: фото

Актриса Меган Фокс отправилась на прогулку со своим бойфрендом Колсоном Бейкером в одинаковых образах. Влюбленные продемонстрировали волшебные образы в белых футболках и черных брюках.

В конце августа в Украине вышла премьера фильма "Полночь в высокой траве", в котором Меган Фокс сыграла одну из главных ролей. Именно на съемках этой ленты актриса познакомилась со своим будущим парнем – Колсоном Бейкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly.

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Сразу после съемок фильма у них начался роман, и уже больше года знаменитая пара радует фанатов совместными выходами в безупречном костюме.

Меган Фокс одевается под чутким руководством стилиста Хейли Бибер – Мейв Рейли, поэтому ее каждый новый выход просто фантастический. Во время последней прогулки актриса и певец продемонстрировали стильный double dressing.

Образ влюбленных Меган Фокс и Колсона Бейкера

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Актриса и певец вышли в свет в одинаковых белых футболках с принтом и черных кожаных брюках. Меган дополнила свой образ минималистическими черными босоножками на каблуке и сумкой-клатчем от Bottega Veneta в зебровый принт.

Волосы актриса распустила и сделала любимый макияж. Она подчеркнула взгляд черными массивными стрелками, а губы нарисовала коричневой помадой. Меган нежно обняла Колсона, который подобрал к аутфиту белые ботинки с черной подошвой от Dr. Martens, а завершил парный look массивной цепочкой.



Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из Elle



​Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из Elle