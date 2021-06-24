Королева стиля: Меган Фокс соединила короткий нюдовый топ с тренчем Acne Studios

Американская актриса и модель Меган Фокс последние несколько месяцев демонстрирует безупречные выходы. Знаменитость одевается под руководством стилистки Мэйв Рейли, поэтому каждый ее выход не остается без внимания фанатов.

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) и актриса Меган Фокс в очередной раз вместе появились перед вспышками папарацци.

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Знаменитость год назад развелась со своим мужем Брайаном Остином Грином и закрутила роман с музыкантом. Отношения влюбленных развивались очень быстро, поэтому уже в июле 2020 года Меган официально заявила о новой любви в ее жизни.

С тех пор пара постоянно попадает в объективы стритстайл-фотографов вместе, а Меган Фокс не пропускает ни одного концерта любимого.

Так, на выходных на одной из крыш в Венис-Бич прошел секретный концерт Колсона Бейкера. О выступлении было объявлено за 1,5 часа до начала шоу в твиттере. В Калифорнию прибыла возлюбленная музыканта, поразив всех свои безупречным образом.

Безупречный аутфит Меган Фокс

Длинноногая красавица надела голубые джинсы на высокой посадке, совместив их с нюдовым топом, который подчеркнул ее пышные формы.

Сверху знаменитость надела серый тренч длины миди с фактурными рукавами лаконичного кроя. Изделие актриса примерила от шведского модного дома Acne Studios.

Меган распустила волосы, а на лице сделала насыщенный макияж. Актриса нарисовала веки золотистыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила светло-коричневой помадой.

Стильный образ Меган Фокс дополнила минималистичной сумкой в тигровый принт от любимого всеми знаменитостями бренда BY FAR. Дополнили роскошный аутфит фиолетовые босоножки с блестками на массивных каблуках от AMINA MUADDI.

Влюбленная Меган держала любимого Колсона за руку, поэтому его образ невозможно обойти вниманием. Музыкант надел сине-голубой костюм в принт тай-дай под белую майку. Свой образ он дополнил белым чокером на шее и белыми мартинсами с черной подошвой.

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