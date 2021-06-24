Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) и актриса Меган Фокс в очередной раз вместе появились перед вспышками папарацци.

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Знаменитость год назад развелась со своим мужем Брайаном Остином Грином и закрутила роман с музыкантом. Отношения влюбленных развивались очень быстро, поэтому уже в июле 2020 года Меган официально заявила о новой любви в ее жизни.

С тех пор пара постоянно попадает в объективы стритстайл-фотографов вместе, а Меган Фокс не пропускает ни одного концерта любимого.

Так, на выходных на одной из крыш в Венис-Бич прошел секретный концерт Колсона Бейкера. О выступлении было объявлено за 1,5 часа до начала шоу в твиттере. В Калифорнию прибыла возлюбленная музыканта, поразив всех свои безупречным образом.

Безупречный аутфит Меган Фокс

Длинноногая красавица надела голубые джинсы на высокой посадке, совместив их с нюдовым топом, который подчеркнул ее пышные формы.

Сверху знаменитость надела серый тренч длины миди с фактурными рукавами лаконичного кроя. Изделие актриса примерила от шведского модного дома Acne Studios.

Меган распустила волосы, а на лице сделала насыщенный макияж. Актриса нарисовала веки золотистыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила светло-коричневой помадой.

Стильный образ Меган Фокс дополнила минималистичной сумкой в тигровый принт от любимого всеми знаменитостями бренда BY FAR. Дополнили роскошный аутфит фиолетовые босоножки с блестками на массивных каблуках от AMINA MUADDI.

Влюбленная Меган держала любимого Колсона за руку, поэтому его образ невозможно обойти вниманием. Музыкант надел сине-голубой костюм в принт тай-дай под белую майку. Свой образ он дополнил белым чокером на шее и белыми мартинсами с черной подошвой.

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