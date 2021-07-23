Меган Фокс снялась в смелых образах для Basic Magazine: эффектные кадры

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс снялась в откровенном образе для обложки глянца Basic Magazine. Главная героиня фильма "Полночь на злаковом поле" и хоррора "В ловушке", который выйдет на экраны 23 сентября привлекает особое внимание поклонников.

35-летняя знаменитость появилась на обложке глянца в черном бюстье в форме сердец. Ее образ дополняли голубые джинсы на высокой посадке.

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Роскошные длинные волосы Меган распустила, нанесла на лицо насыщенный макияж и довершила образ большими серьгами-кольцами.

Также актриса снялась в фотосессии для которой примерила немало эффектных образов. Перед камерой фотографа артистка позировала в белом мини-платье со значительными вырезами на теле. Она также примерила обтягивающее красное латексное платье длины миди, которое подчеркнуло ее зону декольте и стройную талию.

Для роскошного кадра красавица надела черный боди, дополнив его черным удлиненным жакетом с массивным цветком на плече. Ее аутфит дополняли босоножки, усыпанные камешками.

Зрители наконец смогут увидеть долгожданный фильм "Полночь на злаковом поле", в котором Меган снялась с Колсоном Бейкером. Именно во время этих съемок у пары завязались романтические отношения.

В интервью изданию она рассказала, что согласилась на съемки фильма "Полночь на злаковом поле", чтобы познакомиться с Колсоном Бейкером. Актриса отметила, что в какой-то момент почувствовала желание сняться в фильме, поскольку знала, что "Вселенная подарит ей вознаграждение".

"Я знала, что он будет в этом фильме, и Вселенная словно шептал мне: "Давай, сделай это. В этом опыте есть нечто, что будет для тебя действительно полезным", – отметила Меган.