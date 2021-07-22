Меган Фокс снялась в фотосессии в нежном платье с вырезом на талии: стильный образ

Актриса Меган Фокс снялась в новой фотосессии и восхитила фанатов элегантным аутфитом. Красавица надела нежно-лазурное платье длины миди.

Актриса доверяет создание своих образов стилисту Мэйв Рейли, которая одевает Хейли Бибер и других знаменитостей. Теперь каждый раз Меган появляется перед папарацци и фотографами во взрывных образах.

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Популярная американская актриса и модель Меган Фокс привыкла поражать фанатов трендовыми аутфитами. На этот раз она предстала в эффектном и нежном образе в фотостудии.

Меган Фокс стала героиней новой съемки модного фотографа Ника Хадсона. На снимках актриса позирует в красивом атласном платье лазурного оттенка.

Платье украшено глубоким разрезом с одной стороны, который подчеркнул фигуру 35-летней знаменитости. Наряд имел соблазнительное декольте, добавив образу особого шарма.

Такой look Меган Фокс соединила со стильными босоножками на завязках голубого цвета. Визажисты сделали Меган ставку на естественный макияж. Они подчеркнули ее лицо нежными, нюдовыми оттенками, добавив легкий румянец. Образ довершила минималичтичная цепочка с кулоном в виде бабочки от Van Cleef & Arpels.



Меган Фокс в волшебном образе / Elle



Меган Фокс в волшебном образе / Elle