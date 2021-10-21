Меган Фокс представила свою первую коллекцию: эффектные образы от иконы стиля

Американская актриса Меган Фокс постоянно появляется перед камерами фотографов в эффектной одежде. Стилист знаменитости Мейв Рейли составляет для нее безупречные аутфиты, которые не обделяет вниманием ни одно модное издание. Недавно Меган решила попробовать себя в роли дизайнера и создала первую коллекцию вместе с брендом Boohoo.

В общей коллаборации представлены: черное глубокое платье с вырезом, белый блейзер, широкие штаны, зебровое пальто и стильный бомбер.

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Меган Фокс в одном из своих недавних интервью отметила, что благодарна своей Мейв Рейли, что та наконец вернула ее к моде. Ранее у нее было много стилистов, но все они не вызывали у нее восхищения, поскольку одевали ее слишком консервативно. А вот Мейв добавила ее образам больше эксцентричности и женственности, поэтому наряды, которые сейчас носит Меган вдохновили ее на создание коллекции.

Меган Фокс создала около 40 вещей, начиная от кожаных топов и обтягивающих платьев до пальто и кожаных укороченных курток. Цены варьируются от $12 до $120 (315-3 200 гривен).



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда



Совместная коллекция Меган Фокс с брендом Boohoo / Фото с инстаграма бренда