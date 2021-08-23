Меган Фокс показала стильный образ в трендовом наряде голубого цвета: роскошные фото

Последние несколько месяцев сеть взрывают стильные выходы актрисы Меган Фокс. Знаменитость в очередной раз привлекла к себе внимание папарацци безупречным образом. Длинноногая красавица надела топ и юбку голубого цвета, покорив удачным образом немало приверженцев ее стиля.

Меган Фокс сейчас тесно сотрудничает с новой стилисткой Мэйв Рейли, поэтому каждый ее выход невозможно обойти вниманием. Актриса полностью изменила свой стиль и начала носить самые модные вещи сезона. Теперь красавица каждый раз попадает в объективы фотокамер во взрывных аутфитах.

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Стилистка Мейв Рейли любит одевать своих клиентов в образы, сложенные в одном цвете. Для Фокс она подбирает аутфиты с акцентной линией плеч, а также любит выгодно подчеркивать ее фигуру трендовым нарядом.

Образ Меган Фокс

Девушка вокалиста группы Machine Gun Kelly выбрала для прогулки голубой total look. Меган надела эффектный комплект итальянского бренда Krizio, состоящий из укороченного кроп-топа, который удачно подчеркивал талию и рваной миниспидницы с неподшитым краем. Сверху знаменитость надела оверсайз жакет.

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Роскошный образ Меган Фокс дополнила плюшевой коричневой сумкой от французского бренда Jacquemus и голубыми минималистичными босоножками Alevi Milano.

Актриса распустила длинные волосы, а на лице сделала насыщенный макияж. Модница нарисовала глаза темными тенями и подчеркнула взгляд черными массивными стрелками. Губы знаменитость накрасила любимой помадой коричневого цвета.



Безупречный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма стилистки

Безупречный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма стилистки