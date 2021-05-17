Учитывая последние выходы Меган Фокс, у нее есть все шансы побороться за звание иконы стиля с самыми известными топ-моделями. Актриса все свои аутфиты составляет со стилисткой Мейв Рейли, которая также подбирает образы для светских выходов Хейли Бибер и других известных звезд.

Обратите внимание Модель Эльза Хоск показывает самые модные брюки этой весны: стильный образ

16 мая Меган Фокс отпраздновала 35-летие. В свой день рождения знаменитость выбрала роскошный образ, который приковал внимание прессы и fashion-фотографов.

Папарацци сфотографировали актрису с ее бойфрендом Колсоном Бейкером. Пара направлялась на ужин в один из ресторанов Лос-Анджелеса.

Образ Меган Фокс

Стилистка Мейв Рейли выбрала для Меган откровенный и одновременно стильный костюм яркого красного цвета. Знаменитость надела яркий бра с глубоким разрезом в зоне декольте. Свой образ она дополнила жакетом с объемными наплечниками и красными брюками клеш от Alex Perry.

Меган не очень высокого роста, поэтому любит одевать обувь на высоком каблуке. На этот раз она выбрала босоножки красного цвета на массивной подошве и каблуке. Ее аутфит дополняли золотистые серьги-кольца.

Брюнетка распустила длинные волосы, а на лице визажисты сделали ей яркий макияж. Веки актрисе нарисовали коричневыми тенями, а благодаря черным стрелкам сделали взгляд выразительнее. Завершающим штрихом в создании праздничного аутфита стала ярко-красная помада.

Бойфренд знаменитости надел синюю водолазку, серо-коричневые брюки и черные ботинки с красными шнурками.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо