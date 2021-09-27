Меган Фокс ошеломила эффектным образом в стильном костюме: стильные фото

Популярная американская модель и актриса Меган Фокс поразила поклонников новым взрывным образом. Она позировала перед камерой фотографа в стильном костюме от Versace.

Новая, молодая аудитория по-новому познакомилась с актрисой после того, как она начала встречаться с музыкантом Колсоном Бейкером. Уже год влюбленная пара фигурирует в модных изданиях, а Меган Фокс своей персоной привлекает к себе больше внимания прессы.

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Недавно голливудская красавица привлекла к себе все внимание прессы, снявшись в соблазнительной фотосессии новой коллекции белья Ким Кардашян SKIMS. 35-летняя знаменитость позировала в откровенных позах с 42-летней сестрой светской львицы Кортни Кардашян.

"Я стала похожей на Феникса, который возродился из пепла. Меня в один момент все забыли, а потом вдруг говорят: "Подожди секунду. Мы не должны были этого делать. Давайте вернем ее назад", – комментирует последнее десятилетие карьеры и свое триумфальное возвращение в шоу-бизнес Меган Фокс в одном из своих интервью.

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Сейчас Меган часто появляется в модных изданиях, поскольку во время каждого своего выхода демонстрирует безупречные образы. Актриса уже успела сняться в двух фильмах, которые вышли в этом году "Север на злаковом поле" и "В ловушке". Пока режиссеры предлагают знаменитости новые роли, она красуется перед фотокамерами папарацци в безупречных аутфитах.

Образ Меган Фокс

Знаменитость надела корсетный топ черного цвета, довершив его стильным костюмом от Модного дома Versace. Изделие состоит из удлиненного жакета и трендовых брюк с разрезом, которые украшены серебристыми кольцами. Ее аутфит дополняли минималистичные босоножки.

Красивый аутфит Меган дополнила элегантной минималистичной сумкой черного цвета с золотой ручкой-цепочкой от Yuzefi. Знаменитость распустила длинные волосы, а на лице сделала, как всегда, насыщенный макияж в коричневых тонах.



​Меган Фокс в стильном костюме / Фото с инстаграма Мейв Рейли



​Меган Фокс в стильном костюме / Фото с инстаграма Мейв Рейли