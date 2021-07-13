Меган Фокс и исполнитель Machine Gun Kelly стали гостями бойцовского чемпионата UFC. Впоследствии они посетили торжественное открытие бара и ресторана Delilah в Лас-Вегасе. На выступление Джастина Бибера влюбленные пришли во ошеломляющем образе.

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Образ Меган Фокс

Для светского выхода Меган Фокс выбрала корсетное платье-футляр на тонких бретелях бежевого цвета. Изделие от итальянского бренда Dolce&Gabbana украшено множеством завязок и шнуровок, которые подчеркивали стройную талию актрисы.

Ее образ подчеркнули серебряное колье на шее и черная минималистичная сумка. Брюнетка распустила волосы, а на лице сделала яркий макияж. Веки она нарисовала золотистыми тенями, подвела их черными стрелками, а губы нарисовала темно-бордовой помадой.

Колсон Бейкер также выбрал аутфит от бренда Dolce&Gabbana. Музыкант надел черную водолазку, брюки и бомбер украшенный камнями. Свой образ исполнитель доовершил черной шапкой от Louis Vuitton.

Эффектный образ Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото из инстаграма

Роскошные аутфит Меган Фокс