Актриса доверяет создание своих образов стилисту Мэйв Рейли, которая одевает Хейли Бибер и других знаменитостей. Рейли любит создавать эклектичные образы и сочетать мужские и женские вещи.

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Если Хейли надевает удлиненное кожаное пальто с джинсами и сочетает эти вещи с кедами или грубыми ботинками, то Меган Фокс отдает предпочтение босоножкам на каблуках.

Недавно знаменитость заметили на стоянке. Она выбрала невероятно стильный элемент гардероба – черное платье от Mugler в виде жакета. К нему Меган Фокс подобрала босоножки на экстремальных каблуках Jimmy Choo в стиле гламурных нулевых.

Знаменитость распустила волосы, накрутила локоны и сделала эффектный макияж. Визажисты накрасили Меган веки коричневыми тенями, а губы нарисовала бордовой помадой. Аутфит актриса дополнила серебряными серьгами-кольцами и перстнем.

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Стилистка Мэйв Рейли часто любит одевать своих звездных клиентов в черный total look. Для Фокс она любит выбирать вещи с акцентной линией плеч. Ранее секс-символ Голливуда прогулялась в черном приталенном жакете с гиперболизированными плечами, кожаных брюках и туфлях-лодочках Christian Louboutin.