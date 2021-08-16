Звезда фильма "Трансформер" Меган Фокс уже довольно долгий период привлекает внимание fashion-фотографов своими волшебными образами. Знаменитость делает ставку на сексуальность и женственность, поэтому постоянно появляется на улицах Лос-Анджелеса в босоножках и туфлях на высоких каблуках.

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Новая икона стиля любит демонстрировать свою фигуру облегающими платьями, короткими топами и джинсами на низкой посадке, завершая свои образы безупречным макияжем и прической.

На этот раз американская красавица предстала перед камерами в красивом red total look. В моду возвращаются нулевые, поэтому Меган охотно примеряет на себе элементы гардероба, в которых она красовалась перед камерами на каждом светском событии на пике своей карьеры. С появлением нового бойфренда и сменой стилиста, перед поклонниками появилась новая актриса, от которой невозможно отвести взгляд.

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Образ Меган Фокс

35-летняя знаменитость попала под прицелы фотокамер возвращаясь из студии Milk в Лос-Анджелесе. Меган воспользовалась модным трюком, который на Неделе моды показывали на себе супермодели Белла Хадид и Кендалл Дженнер.

Актриса на обнаженное тело надела красный кардиган с одной застежкой. Такое изделие добавило образу Меган Фокс дополнительной сексуальности. Аутфит актриса дополнила красной атласной юбкой миди с тоненькими вырезами на талии от Jacquemus. Образ знаменитость завершила желтыми босоножками на каблуке с завязками и красной минималистичной сумкой.

Длинные волосы актриса уложила в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж. Она накрасила веки темными тенями, подчеркнула взгляд длинными черными стрелками, а губы обвела коричневым карандашом и накрасила нюдовой помадой.



Стильный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма



​Стильный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма