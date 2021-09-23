Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись в эротической рекламе SKIMS: фото 18+

Знаменитая американская актриса Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян снялись в рекламе нижнего белья SKIMS. Девушки позировали перед камерами в эротической фотосессии, представляя новую коллекцию.

Бренд Skims принадлежит светской львице Ким Кардашян. Знаменитость решила пригласить для рекламной съемки свою сестру и икону стиля Меган Фокс, которая во время каждого выхода попадает в объективы стритстайл-фотографов.

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Кортни и Меган позировали в черном, белом и бежевом нижнем белье. Кроме этого, они позировали топлес, демонстрируя свое роскошное тело. Фотограф сделал эротический кадр, когда девушки кормили друг друга черешней. Красавицы также сделали эффектную фотографию с яблоком, кусая его с обеих сторон.

Девушки предстали перед камерой с распущенными волосами и эффектным макияжем. Визажисты подчеркнули взгляд темными тенями и черными стрелками, а губы накрасили коричневой помадой.

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Поклонники заметили дружбу между Меган Фокс и Кортни Кардашян еще на вечеринке Met Gala. За кулисами, знаменитости сделали откровенное парное фото со своими избранниками. Девушки сблизились благодаря своим бойфрендам, которые тесно дружат между собой.

Фотосессия вызвала в сети настоящий фурор. Поклонники написали, что реклама с Меган и Кортни вышла просто роскошной.

"Я даже себе представить этого не могла! Вы фантастические!";

"Самая горячая съемка за все предыдущие разы";

"Неожиданные модели, это просто гениально!";

"Нереальная съемка. Как сильно они мне нравятся".



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда



Меган Фокс и Кортни Кардашян в новой коллекции SKIMS / Фото с инстаграма бренда