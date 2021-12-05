Меган Фокс и Колсон Бейкер впервые за долгий период появились вместе: роскошный выход

Американская актриса Меган Фокс и ее бойфренд, музыкант Machine Gun Kelly наконец появились вместе. Они позировали перед камерами во взрывных аутфитах.

Страстная брюнетка Меган Фокс и зажигательный блондин Колсон Бейкер не на шутку взволновали публику. В последнее время они совсем не появлялись вместе. Меган отписалась от всех в инстаграме, а Колсон не публиковал никаких общих фотографий.

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Недавно на красную дорожку он взял с собой дочь, а накануне позировал перед камерами на светском мероприятии со своей коллегой.

Несколько недель назад папарацци сделали фотографии влюбленных в Греции, так что фанаты с облегчением выдохнули и с нетерпением ждали их появления, и наконец это произошло. Говорят, что после безумной волны популярности, которая захватила актрису в этом году, ей предложили съемки, поэтому она сейчас вся в работе.

Эксцентричный Колсон Бейкер, который часто поражает публику своими образами и накрашенными ногтями, запустил линию лаков. Перед этим музыкант официально представил свою марку UN/DN LAQR перед звездными гостями на закрытом мероприятии. Поддержать любимого пришла Меган Фокс, а их появление, как всегда, было просто впечатляющим.

Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера

Меган надела платье-жакет черного цвета из круизной коллекции Givenchy 2022. Стройную талию она перевязала поясом, а глубокое декольте дополнила черным колье. Актриса завершила образ фактурной сумкой и босоножками на завязках.

Знаменитость распустила длинные волосы и накрутила их, а на лицо нанесла насыщенный макияж, с акцентом на черных стрелках на веках и помаде на губах. Колсон надел черный кожаный костюм и несколько перстней на пальцы.



Роскошный выход Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Роскошный выход Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images