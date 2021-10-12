Меган Фокс и Колсон Бейкер впервые снялись для обложки глянца: впечатляющая фотосессия

Американская актриса Меган Фокс и ее бойфренд музыкант Колсон Бейкер снялись вместе для глянца GQ Style. Влюбленные дали изданию интервью и снялись в необычной фотосессии.

Секс-символ 2000-х Меган Фокс за последний год сделала все возможное, чтобы вернуть себе забытую славу. Актриса не только начала чаще попадать в объективы папарацци в своих безупречных аутфитах, но и привлекать внимание поклонников отношениями с рэпером Machine Gun Kelly.

Читайте также Звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер пришла на премьеру фильма в платье-смокинге: фото

Для осеннего номера британского глянца влюбленная пара снялась в эффектных образах. Меган предстала перед камерой с челкой и вместе с любимым примерила экстравагантные образы.

На черно-белой обложке Меган позировала обнаженная в портупее с пистолетом в руках, а Колсон надел пальто на голое тело и высокие кожаные сапоги.



Меган Фокс и Колсон Бейкер снялись для глянца / Фото из GQ Style

Для фотосессии они примерили немало эксцентричных нарядов от дизайнера Рика Оуэнса, бренда Dolce & Gabbana и многих других.

35-летняя знаменитость и ее 31-летний бойфренд рассказали изданию, что оба страдают от психических расстройств. Меган сильно обеспокоена своим телом и не может адекватно воспринимать его, поскольку постоянно пытается исправить надуманные недостатки.

Колсон Бейкер постоянно находится в депрессии из-за своего тяжелого детства и проблемы с наркотиками. Впрочем, музыкант отметил, любимая помогает ему преодолевать стрессовые ситуации.



Мэган Фокс и Колсон Бейкер снялись для глянца / Фото из GQ Style



Меган Фокс и Колсон Бейкер снялись для глянца / Фото из GQ Style

Влюбленные также рассказали, что живут вместе в Калифорнии. Колсон отметил, что Меган – его первая большая любовь. Раньше он никогда не испытывал чего-то похожего на такое большое влечение к человеку, как сейчас. В интервью он сказал, что все 30 лет пока он не встретил любимую – прожил зря.

Меган и Колсон до сих пор с трепетом вспоминают свое первое свидание. Вместе они отправились в кабриолете на край каньона, слушали песни Эллы Фицджеральд и устроили пикник с множеством роз. После чего вернулись в город, поднялись на крышу ночного клуба и целовались под поп-панк.



Меган Фокс и Колсон Бейкер снялись для глянца / Фото из GQ Style



Меган Фокс и Колсон Бейкер снялись для глянца / Фото из GQ Style