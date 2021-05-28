Меган Фокс и Колсон Бейкер пришли на премию iHeartRadio Awards во взрывном наряде: фото

35-летняя американская актриса Меган Фокс в последнее время начала чаще появляться на публике со своим бойфрендом Колсоном Бейкером. Актриса пришла с парнем музыкантом на премию iHeartRadio Awards в нежном розовом образе.

Все внимание на красной дорожке музыкальной премии забрали на себя актриса Меган Фокс и ее возлюбленный Колсон Бейкер. Влюбленные составили для светского выхода очаровательные аутфиты, от которых невозможно отвести взгляд.

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Почти год назад знаменитая актриса покинула своего мужа Брайана Остина Грина, с которым воспитывала троих сыновей. В июне 2020 года музыкант, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, подтвердил слухи о романе с актрисой, поэтому с тех пор пара почти не расстается и попадает вдвоем в хроники стритстайла.

Образ Меган Фокс и Колсона Бейкера

На премию Меган Фокс пришла в стильном розовом атласном комбинезоне от Match & Match. Майка изделия была украшена фирменными тонкими бантиками с камнями, а брюки дизайнеры создали со стильными разрезами внизу. Знаменитость дополнила свой образ очаровательными туфлями-лодочками. Обувь от бренда Match & Match сейчас на пике популярности, а различные модели от мюли, сабо до босоножек и туфель надевают все мировые модницы.

Актриса распустила волосы и сделала на лице насыщенный макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями и черной подводкой, а губы – насыщенной розовой помадой. Стильный образ довершила серебристая сумочка на цепочке.

Избранник Меган Фокс любит эпатировать и привлекать к себе внимание. На премию Billboard Music Awards он пришел с окрашенным в черный цвет языком, а на премии iHeartRadio Awards появился с ультрадлинными ногтями в стиле Фредди Крюгера.

Колсон надел белую водолазку в горошек, которую соединил с серебристыми шортами. На верх он выбрал двойной пиджак молочного цвета и довершил образ длинными белыми носками и ботинками. Исполнитель покинул театр Долби не с пустыми руками. Machine Gun Kelly взял статуэтку в номинации "Альбом года".



Безупречные образы влюбленных / Фото из инстаграма Just Jared



Безупречные образы влюбленных / Фото из инстаграма Just Jared



Безупречные образы влюбленных / Фото из инстаграма Just Jared