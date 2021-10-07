Меган Фокс – икона стиля: как актриса за год смогла стать любимицей миллионов

Американская актриса и модель Меган Фокс каждым своим выходом поражает поклонников. Такой мощный переход от звезды 2000-х до модной иконы стиля произошел год назад, когда знаменитость начала работать со стилисткой Мэйв Рейли.

В прошлом году Меган Фокс ошарашила фанатов новостью о том, что разводится с мужем Брайаном Остином. Долго поклонникам звездной четы грустить не пришлось, ведь через несколько месяцев актриса подтвердила об отношениях с музыкантом Колсоном Бейкером, известным по псевдониму Machine Gun Kelly.

Читайте также Двухцветные джинсы – самый стильный элемент гардероба этой осени: обзор трендовых вещей

С началом влюбленности Меган решила кардинально изменить не только свою жизнь, но и стиль одежды, поэтому начала сотрудничество с легендарной стилисткой, которая также одевает супермодель Хейли Бибер – Мэйв Рейли. Именно благодаря ей забытая актриса "Трансформеров", которая в последнее время поставила на паузу карьеру, вдруг стала иконой стиля, модным инфлюенсером и одной из самых желанных героинь для рекламных брендов.

Благодаря Мэйв Рейли актрису сегодня называют не только "горячей" и "сексуальной", как это было в нулевых, но еще и модной.



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли

В интервью изданию Vogue Мэйв Рейли рассказала, что давно была знакома с бойфрендом Меган – Колсоном Бейкером. После того, как они начали встречаться, она позвонила ему и спросила, есть ли у нее возможность начать одевать актрису.

"Меган сама перезвонила мне через 5 минут со словами: "Умоляю, помоги мне", и мы договорились встретиться у нее дома. Первым делом я исключила 95% ее гардероба и отдала их на благотворительность. Меган сказала:"Делай все, что хочешь, но теперь мне нужна новая одежда". Я быстро поняла, что она готова к любым экспериментам, и буквально за два дня мы придумали для нее более 45 образов. Это было около года назад. Мне показалось, что новые отношения, новая жизнь – лучший момент для перерождения Меган Фокс. И я была права", – отметила Мейв Рейли.



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли

Мир начал сразу замечать Меган в роскошных образах. 35-летняя знаменитость начала приходить на светские мероприятия в роскошных платьях и костюмах, а во время прогулок демонстрировала необычные аутфиты, которые довершали ее красоту и стройную фигуру.



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли

Мэйв Рейли рассказала, что часто со стилистом Колсона Бейкера создают для влюбленной пары общие образы. Сначала Мэйв подбирает наряды Меган Фокс, а тогда они решают в чем выйдет с актрисой музыкант.



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли

В интервью стилистка также рассказала о двух знаковых образах Меган – на премию VMA и Met Gala. Тогда актриса поразила публику полностью прозрачным платьем, из-под которого виднелось ее нижнее белье. На бале института костюмов Меган красовалась в красном платье с большим количеством переплетений.



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли

"Никому раньше не удавалось за год превратить звезду в икону стиля такого масштаба, чтобы ее пригласили на Met Gala. Но Меган Фокс всегда была Меган Фокс, просто ее гардероб отчаянно нуждался в тотальной перезагрузке», – рассказала Мэйв Рейли.



Безупречные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма Мэйв Рейли