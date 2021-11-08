Мать Илона Маска надела платье-вышиванку от украинского дизайнера из Львова: эффектный выход

В начале ноября в Катаре состоялась ежегодная премия Fashion Trust Arabia, на которой награждают лучших дизайнеров с Востока. Знаменитая модель и мать Илона Маска прилетела в Доху не только на красную дорожку, но и на несколько модных мероприятий. На одном из них она красовалась в платье-вышиванке от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Диетолог Мэй Маск активно посещает fashion-события в Катаре. Накануне 73-летняя мать основателя SpaceX и Tesla вышла в свет в белоснежном платье-вышиванке с массивными синими цветами.

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Знаменитость надела изделие из новой коллекции Юлии Магдыч. 36-летняя дизайнер из Львова показала модный образ Мэй Маск на своей странице в инстаграме.

Мэй Маск сделала стильную фирменную прическу, надела массивные золотистые серьги, а на лице сделала насыщенный макияж. Свой аутфит она дополнила минималистичной серо-розовой сумкой от Dior.

Модель не впервые появляется на публике в украинском наряде. Ранее отдельные экземпляры она примеряла из коллекций многих украинских брендов. Мэй Маск красовалась в вещах Bevza, Valery Kovalska, Ruslan Baginskiy, TTSWTRS, Darja Donezz.

Что известно о бренде YULIYA MAGDYCH

Юлия Магдыч создает платья свободного кроя со сложной, пышной, богатой вышивкой, которые можно использовать и как повседневные, и как торжественные и вечерние. Дизайнер начинала с этнических украинских мотивов силуэтов, впрочем, довольно быстро перешла к авторским узорам, которые не отражают фольклорные мотивы, но сохраняют общее впечатление роскоши традиционной народной вышивки.

Ценители платьев от Yuliya Magdych живут преимущественно в США, Лондоне и странах Ближнего Востока. Ее платья надевают такие звезды, как Кэтрин Зета Джонс, Патрисия Каас, а в Украине вышиванки от Юлии Магдыч есть в гардеробах Джамалы, Екатерины Осадчей, Маши Ефросининой и многих других.



Юлия Магдыч в платье-вышиванке собственного бренда / Фото из инстаграма дизайнера