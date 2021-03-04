Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне не перестает удивлять безупречными образами. 31-летняя блогер опубликовала новые кадры, на которых предстала в маскулинном жакете салатового цвета.

Инстаграм-страница главной звезды стритстайла Леони Ганне просто переполнена разнообразными образами. Ее личный профиль – клондайк модных луков для любых событий.

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Леони больше всего любит костюмы ярких цветов, а также применение брюк разных фасонов в сочетании с жакетами. В ее профиле можно найти интересные варианты мини-платьев, изящные женские образы, сочетания платьев и жакетов оверсайз, а также будничные стильные образы, которыми вдохновляются 3 миллиона поклонников.

Анне не пропускает никаких показов, транслируемых онлайн, поэтому хорошо разбирается в трендах. Модница уже успела продемонстрировать жакет от бренда The Attico.

Образ Леони Ганне

Немка примерила салатовый жакет с наплечниками XXL, который надела под черный топ. Девушка соединила кислотный жакет с черными джинсами. Образ она дополнила черными туфлями-лодочками с блестящими анклетами.

Не обошелся look Леони без ее любимой черной сумки-хобо от Bottega Veneta. Для создания целостного образа звезда стритстайла накрасила ногти салатовым лаком и надела салатовые серьги на уши.

Завершила стильный образ Леоне золотистыми браслетами и кольцами на пальцах, а также насыщенным макияжем на лице с нотками салатовых теней, создав эффект кошачьего глаза.

Ранее массивный жакет кислотного салатового и розового цвета демонстрировали на себе датская модница Эмили Синдлев и итальянская инфлюэнсерка Кьяра Ферраньи. Также в жакетах этого бренда довольно часто появляется модель, жена певца Джастина Бибера – Хейли.