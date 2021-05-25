Маше Ефросининой – 42: безупречные образы телеведущей, которые вам понравятся

Одна из самых популярных украинских ведущих Маша Ефросинина во вторник, 25 мая, празднует день рождения. Народной любимице исполняется 42 года. Украинцы любят знаменитость не только за ее карьерные достижения, но и за характерный стиль в одежде, которой она каждый раз очаровывает.

Маша Ефросинина принадлежит к тем украинским знаменитостям, в гардеробе которой немало вещей от ведущих украинских и зарубежных брендов.

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В гардеробе телеведущей есть наряды от Prada, Dior, Gucci, Chloe, Louis Vuitton и других. Кроме этого, знаменитость также выбирает наряды самых известных отечественных брендов.

Ефросинина любит одеваться по-настоящему стильно и позволяет примерять на себя дорогие образы, которые положительно поражают поклонников. Она часто посещает светские мероприятия и заодно диктует стиль украинским модницам.

Fashion 24 собрал лучшие аутфиты Маши Ефросининой, которыми можно вдохновиться и легко повторить.

Со съемок интервью своего проекта "Экзамен" телеведущая продемонстрировала безупречный аутфит. Ефросинина надела молочное платье длины миди и коричневую рубашку, которую завязала на узел на талии. Звезда дополнила образ колготками в сетку и длинными коричневыми сапогами из кожи крокодила на каблуке.

Для очередного события ведущая выбрала костюм в молочном и коричневом цветах. Наряд знаменитости состоял из топа, брюк и жакета, застегивающимся на пуговицы.

Маша Ефросинина стала приглашенной гостьей для реалити-шоу "Топ-модель по-украински". Для съемок певица выбрала костюм черного цвета от украинского дизайнера Frolov. Аутфит состоял из стильных кюлотов и удлиненного пиджака. Наряд задекорированный камнями красиво блестел.

Телеведущая любит брючные костюмы, поэтому для прогулки надела яркий розовый костюм от украинского дизайнера Елены Бурениной. Образ знаменитость соединила с черной рубашкой и белыми босоножками.

Очередной образ украинская икона стиля также примерила от дизайнера Елены Бурениной. Она надела баклажанную бархатную блузку с бантом. Образ дополнили широкие белые брюки и черно-белые босоножки на Т-ремешке.

На выступление Елены Кравец из "Квартала 95" Маша Ефросинина надела бежевый льняной костюм, состоящий из широких брюк, удлиненного пиджака и жилетки. Свой образ Маша соединила со стильными босоножками на низкой подошве. Знаменитость подобрала стильный аксессуар – сумку от Dior, которая стоит 77 тысяч гривен.

Спеша на встречу телеведущая сделала кадр в лифте. Модница надела белую базовую футболку и брючный белый костюм, который состоял из брюк палаццо и удлиненного жакета. Образ довершили массивные очки, которые в этом сезоне будут очень популярными.

Для съемок в одном из украинских ютуб-проектов Маша Ефросинина надела блузку сиреневого цвета, которую соединила с яркими укороченными брюками цвета фуксии. Из обуви выбрала светлые мюли. Дополнила свой аутфит коричневой сумочкой и большими солнцезащитными очками.